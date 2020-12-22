今日大盘走势似乎出人意外：上午低开稳步攀升很正常，下午却突然跳水，单边下挫至收盘，为何如此？



综合分析来看，下午跳水应系以下原因所致：

一是外围利空传导影响的结果，这是主因。由于英国病毒变异引发恐慌，投资者担心影响经济，外围资本市场下挫。国际油价暴跌，从而引发大宗商品下跌，A股近期表现强势的顺周期板块杀跌就是如此。

二是金融板块主导补跌，但金融板块应属调整末期，不具备持续下跌条件，应属诱空范畴。

三是市自身技术因素，中小创和深成指昨天上涨过猛，今日进行正常技术回撤。

四是有一股力量在试图做空，利用银行板块前期拉高现在反手做空意图也较为明显，但正因为银行板块不具备持续下跌条件，做空的结果只能使得未来展开更强反弹。

五是投资者情续因素，羊群效应。

调整总体来看有突发性、情续性、非理性和短期性，这种走势下方在60天线和半年线都有强支撑背景下，如盘后无实质利空，通常会怎么砸下来怎么涨回去，只不过市场需要重新切回到大金融主导和科技成长主线罢了，指望强周期板块主导较长期走势不现实。

综上所述，外围利空影响传导是今日市场调整主因，对此投资者应保持理性。大盘中期趋势不变改变，并因今日加速释放反而有利于后市向上形成有效突破。