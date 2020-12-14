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反弹后短期慢步修复为主

(2020-12-14 19:09:43)
标签：

十年牛市

十倍牛股

价值投资

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

     今日大盘高开下跌确认支撑后整理反弹为主，收复20天线，但因量能没能有效放大，大盘总体呈现弱反弱是格局，技术上后市还有整理反复要求。

    从盘口来看，市场做空动能明显不足，但转强上攻跟风稍显不足，还需要后市放量收复上方均线，完成技术修复后再走V转结构为合理预期。强周期品种调整是好事，明期阶段性质。而光伏、风能、新能源汽车以及成长股继续活跃，值得继续中长线保持关注。大盘今日反弹后，短期将会有慢步修复为主，时间周期应该不会超过五个交易日，后突破3500点仍是合理预期，本年度第二轮上涨高潮在元旦前后出现有望实现。

    目前操作除了高价高位补跌股和局部分化包括踩雷股外，总体机会将越来越多。多找机会不杀跌正当其时，但很多人做反了：把本该低吸机会做成杀跌割肉，这同高位追涨一样，都是错误的操作。

    大趋势很难改变。尤其是机构化越来越明显的A股，想以往的那种过度投机的思维靠暴涨后再等暴跌抄底赚钱的操作，将很难赚钱的。短线内大盘反弹后短期有望慢步修复为主，这样的行情更健康持久，属涨个不停的酝酿阶段。

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