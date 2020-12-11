之前给大家分析过，认为本周五之前大盘将开始构筑转强节点，大盘回调仍是背离性质，即使是修复月线背离，空间也有限。今日大盘继续回调，且盘中踩到了60天线，后反弹收盘在3350点一带，收出带长下影线实体阴，量能有效放大。



两市跌停家数超涨停，属相对弱势。今日大盘回调，应系以下原因所致：

一是自身技术因素。月线背离修复范畴，3300-3320点一带属于极限调整区，今日回调基本到位。

二是年底结算因素。这是Ａ股需要改变的地方，影响股市稳定运行。

三是控盘和做空因素。银行板块放量拉起后连阴砸盘，带来明显的做空痕迹，应视为利用资金优势联手操纵指数行为。但这种行为虽然影响短线波动和市场稳定，但有利于完成背离修复和洗盘，有利于延缓主升高潮和顶部过早到来，反而会让未来行情走得更远更大。利用大金融控盘，意在刻意主导慢牛，这仍属人为而非市场范畴。

四是心理因素。盘口有跟风杀跌现象。

五是外围不确定因素影响。

六是主力资金调仓换股的结果。

不管如何，大盘短线调整应视为到位。如无利空，技术角度下周一高开高走或上攻后强势整理概率更大。大金融尤其是银行板块很可能会结束砸盘转向二次主导上攻，成长板块和新热点仍是赚钱主阵地，对于强周期板块的表现，下周仍有机会，但要明确其阶段性质，见好就收为好。