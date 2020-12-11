加载中…

加载中...

新浪财经名博 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：861,957,530
  • 关注人气：127,225
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

极限短调预示未来行情很大

(2020-12-11 15:11:24)
标签：

十年牛市

十倍牛股

价值投资

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    之前给大家分析过，认为本周五之前大盘将开始构筑转强节点，大盘回调仍是背离性质，即使是修复月线背离，空间也有限。今日大盘继续回调，且盘中踩到了60天线，后反弹收盘在3350点一带，收出带长下影线实体阴，量能有效放大。

    两市跌停家数超涨停，属相对弱势。今日大盘回调，应系以下原因所致：

    一是自身技术因素。月线背离修复范畴，3300-3320点一带属于极限调整区，今日回调基本到位。

    二是年底结算因素。这是Ａ股需要改变的地方，影响股市稳定运行。

    三是控盘和做空因素。银行板块放量拉起后连阴砸盘，带来明显的做空痕迹，应视为利用资金优势联手操纵指数行为。但这种行为虽然影响短线波动和市场稳定，但有利于完成背离修复和洗盘，有利于延缓主升高潮和顶部过早到来，反而会让未来行情走得更远更大。利用大金融控盘，意在刻意主导慢牛，这仍属人为而非市场范畴。

    四是心理因素。盘口有跟风杀跌现象。

    五是外围不确定因素影响。

    六是主力资金调仓换股的结果。

    不管如何，大盘短线调整应视为到位。如无利空，技术角度下周一高开高走或上攻后强势整理概率更大。大金融尤其是银行板块很可能会结束砸盘转向二次主导上攻，成长板块和新热点仍是赚钱主阵地，对于强周期板块的表现，下周仍有机会，但要明确其阶段性质，见好就收为好。

   大盘调整到短线极限期区间，技术隐忧基本消化，下周开始运行V转结构是合理预期。先小阳攀升几天再放量拉升加速，从这个角度来看，高潮延迟至元旦前后出现值得期待。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇赚钱机会将开始明显增多
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有