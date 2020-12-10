加载中…

加载中...

新浪财经名博 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：861,957,530
  • 关注人气：127,225
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

赚钱机会将开始明显增多

(2020-12-10 15:16:14)
标签：

十年牛市

十倍牛股

价值投资

适度投机

 分类： 实战交流

   今日大盘走势很好判断：是标准的“拱型洗盘”性质。今日之星，应属“晨星”，正常走势明日应该会出中长阳，有利空除外。

   受益保资上限比例放宽和中长线定位，今日成长主线开始有更多热点出现。技术上明日开始，如大盘形成反转结构，赚钱效应会更明显，投资者应积极把握。

    大金融近期主导压盘，并不是行情结束的信号，而是为了让股市的主升高潮晚点到了，意在主导慢牛节奏。连续调整之后，大金融有望再度走强，继续主导行情不变。今日券商尾盘异动，就是明确信号。

    当前，成长主线和受益“十四五”标的仍是关注重点，要想赚钱不可偏离主线。

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇周五前结束短调转强可期
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有