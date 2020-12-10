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赚钱机会将开始明显增多…
周五前结束短调转强可期…
有望三交易日内现转强节点…
修复周线背离后继续上行…
静待下周大盘再创新高…
今日大盘走势很好判断：是标准的“拱型洗盘”性质。今日之星，应属“晨星”，正常走势明日应该会出中长阳，有利空除外。
受益保资上限比例放宽和中长线定位，今日成长主线开始有更多热点出现。技术上明日开始，如大盘形成反转结构，赚钱效应会更明显，投资者应积极把握。
大金融近期主导压盘，并不是行情结束的信号，而是为了让股市的主升高潮晚点到了，意在主导慢牛节奏。连续调整之后，大金融有望再度走强，继续主导行情不变。今日券商尾盘异动，就是明确信号。
当前，成长主线和受益“十四五”标的仍是关注重点，要想赚钱不可偏离主线。
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