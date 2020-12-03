近期在大金融主导下，大盘在昨天再创年内新高，上升空间打开。今日再收一星，属线上星性质，后市一阳包双星或多星概率较大。



由于连续上攻，大金融有整理消化阶段做空压力的要求，意在继续向上突破。而中小创成长板块经过近期连续调整，今日开始转强，有望再成赚钱主线，其中符合“十四五”规划等新主线标的仍是关注重点。而大金融和强周期等近期走强标的，暂时整理蓄势不但不会影响大盘上行，反而更有利于慢牛稳步运行。只不过局部的结构性机会，在成长股中又开始变多罢了。

这是良性切换。无论主板还是中小板，目前市场只要符合新主线范畴，都会有表现。尤其是强周期板块，后市还有三浪，只有三浪走完才会结束阶段行情。当然，更持久的主线仍非成长不可。

周五大盘能否一阳包双星是看盘要点，不能包也无所谓，目前股市上行趋势明确，走得慢一点快一点无关紧要，一切等突破3500点以后再说。