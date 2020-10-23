盛极则衰，衰极则盛，股市也是如此。



今日大盘继续回调，且有破位之嫌，投资者比较担心，实际上今日回调是不用担心的，只需要明确五个操作要点就可以从容操作：

一是明确今日回调应属最后一调性质，杀到3275点属基本到位，周线背离完成修复。下周大盘大概率在3240点之上结束调整 实现反转。市场回踩比预期时间要长，但更充分，向上反转也更加确定。

二是明确一大机会，主要是未来注册制全面实行后受益的主板低价优质标的，最好是符合产业方向，但年底前很可能会出现在强周期标的之中。

三是明确一大风险，主要是前期炒作过高的标的做头杀跌风险，尤其是白马抱团股，因机构因价值投资抱团核心资产逻辑主导让位于调仓低估新主线标的，尤其是十四五受益行业，从而产生的多杀多补跌风险需要回避。

四是明确市场中期向上趋势不变，目前指数同50指数尤其是A50背离现象是暂时的，后市会进行修正。

五是明确大金融主导不变，其中银行板块整体攀升趋势确立，而券商板块快速杀跌到位后下周反手做多是合理预期。

大盘9月30日后产生的两个向上跳空缺口今日补上了一个，另一个未必能补上，无论是否补涨，下周如再调，两个缺口所在区间正是低吸的良机。

不要怀疑，目前除上述所述的局部结构风险外，结构性机会反而因近期持续回调更多出现，下周一旦出现反转信号，就是大举进攻的良机。