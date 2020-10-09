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十月大盘将完成两大任务…
大盘节后有望填坑上扬…
大盘超跌反弹随时展开…
节前有望探明挖坑低点…
回调砸坑无疑转强仍需等待…
节后首日高开高走，一方面是节日期间外盘走强影响的结果；另一方面是市场自身挖坑后向上填坑超跌反弹所致。两市近130家涨停，赚钱效应非常明显，节前持股过节等节后向上填坑策略获得成功。
今日大盘有效放量，技术下周仍将有望继续向上填坑。因九月大盘调整充分，月线级别的上涨有望在十月出现。不出意外的话，本月大盘有望完成向上填坑和突破3500点创年内新高两大任务。填坑和创新高都具有很强的意义。
虽然本周只是一个交易日，但今日收阳实现十月开门红为后市走强创造条件：开门红和红十月一个不能少。
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