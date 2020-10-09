节后首日高开高走，一方面是节日期间外盘走强影响的结果；另一方面是市场自身挖坑后向上填坑超跌反弹所致。两市近130家涨停，赚钱效应非常明显，节前持股过节等节后向上填坑策略获得成功。



今日大盘有效放量，技术下周仍将有望继续向上填坑。因九月大盘调整充分，月线级别的上涨有望在十月出现。不出意外的话，本月大盘有望完成向上填坑和突破3500点创年内新高两大任务。填坑和创新高都具有很强的意义。