节前只有两个交易日了，今日大盘总体回落窄幅整理为主，量能继续萎缩仅2000亿左右，收十字星，处于挖坑末期明确。技术上大盘地量后地价有望在明天出现，且不排除周三会有超跌反弹。



节前挖坑，主要是受通过内外短线利空实现的，市场处于低迷状态，恢复投资者信心是当务之急，塑造一个稳定的由自身主导而非外力干扰的股市生态环境任重而道远。

两市下跌家数超四十只，涨停仅二十来只，市场阶段补跌释放结构风险。与此同时，很多股票都跌出难得的上车机会，尤其是有望成为未来新主线标的，比如笔者近期反复提示的三代半年板块，应借回调重点关注。就象当年提示关注白酒板块一样，中长线角度关注三代半导等有望成为未来新主线标的是合理选择。

九月行情后半段走势比预期的弱，主要是受一些突发利空因素，这些因素都是短期性质。大盘技术上完成年内回踩3185点一带要求后，重启升势属于必然。行情可能延后，但不会缺席。

通常类似近期这种磨底走势，大多数投资者往往会失去信心和耐心，其实目前恰恰是捕捉机会良机。大盘连续挖调整已经六个交易日了，一般不会超过七天，从这个角度来讲，最后一天收红迎国庆大于调整。