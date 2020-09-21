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疑似“多方炮”刻意走慢牛

(2020-09-21 15:09:01)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    今日大盘走势超出大多数人预期，周末“两国”券商重组利好之下，投资者期望今日大盘在券商板块带动下走出强势，但实际走势却是高开低点收阴，量能明显萎缩。

    大盘为何如此走势？综合来看，应该是以下因素影响所致：

    一是大盘高开在3350点一带压力位区间，引发前期解套抛压。

    二是国联和国金重组虽是利好，但由于有提前消息泄露之嫌，市场主力对拉升券商有所你保留，等待消息面进一步明确。

    三是对外围因素影响反应过度，实际上一切可可控无忧。

    四是主力导资综合方方面面因素后，有刻意主导慢牛之意。

    五是上周五上突过急，短线背离整理修复。

    综上分析，大盘今日回调应素短期因素和对消息面错误解读的结果，明天应该有补涨要求。今日大盘收阴缩量，上周五长阳放量，明日大盘高开收阳的概率大于调整，构筑技术“多方炮”结构的可能性最大。因此，今日回踩应是上车机会，尤其券商，明显利好没有得到释放，后市有补涨要求。

    对于当前走势，投资者应保持理性要有耐心，慢牛比快牛好，但不管如何，九月大盘先慢后快格局不变，年底前向3500-3800区间区入预期不变。

    重个股轻指数，两超五十家个股涨停，跌停仅六家，应对结构行情策略仍然有效。

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