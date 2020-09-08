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目前市场仍以交易性机会为主

(2020-09-08 15:09:04)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

     市场再一次明确了牛回头是赚钱机会的道理，真理再次掌握在少数人手里。

     相信投资者都明白，类似昨天那种疑似“断头阴”形态，敢于提出不用担心反弹在周三前后出现的观点，似乎难以理解的。但市场总是对的，今日大盘V转走势收阳，明确了市场将依托60天线展开新主升的取向。   

    两市共有超百股涨停，市场赚钱效应非常明显。目前市场的赚钱仍以交易性机会为主，其中创业板释放注册制改革红利的局部强势标的继续强者恒强，这些标的之所以动不动涨停，是因为展开主升浪的结果。主升浪一旦展开，一般不会轻易结束的，尤其是龙头股更有明确的指导意义。“龙头不倒，行情不了”，而由于做多热点正在被全面激活，即使的龙头倒了，这种交易性赚钱机会因资金持续追捧也不会短期结束。

    创业板的成交易超过主板，正是赚钱效应吸金的结果。对于投资者来说，没 有比交易性机会更容易赚钱的了，此时鼓手价值投资策略反而容易遇到估值回归补跌风险，而顺应趋势做主升浪反而更安全。这样的市场很成熟 ，不必因行情局部火爆去干涉它，这方面管理层做的非常之好，是坚持市场化的结果，这样的市场才能真正实现牛长熊短。

    技术上如无利空，明日大盘有放量向上突破的要求；有利空则会在60天线一带维持整理，延迟突破总 体向上方向不变。

    四天就可以翻倍的行情，还会持续一段时间，主板年底前也有大行情，但不是现在。

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