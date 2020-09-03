相信近期很多投资者羡慕妖股，天山生物连续九涨停尤其是近期以20%的幅度连续涨停，的确令人羡慕，很多投资者都有望股兴叹的感觉。其实投资者应明确两种：一种这种妖股之所以妖自然有其道理，但连续大涨背离基本面风险越来越大，不可盲目去追涨抬轿；另一方面要想捕捉类似强势品种，得学会提前寻找标的，学会潜伏且还要有好运。在股市，投资者能力是一方面，运气即机会成本是另一方面。



从今日盘口来看，虽然创业板制度红利龙对天山生物继续涨停，但盘口开始出现局部分化，这是上涨过程中阶段性质，是正常的。指数运行仍然很正常，虽然大盘冲高回落收阴，目前总体攀升格局仍然不变。投资者对于趋势，也只需明确两点，回答两个问题：一点是趋势变没变？没变那么自然不必去猜顺应就可以了；另一方面要明确，市场越来越成熟，不能总是看指数炒股，回避结构风险捕捉结构机会才是合理策略。如果没有能力和机会捕捉到天山生物，但可以想办法捕捉到类似上涨标的。因是交易性机会，就不必去纠结投机还是投资了，当白马和成长群体估值优势不在时，投机获利是聪明资金的一种权宜之计，直到市场再现新主线机会。

仍然维持年底前有一次切换，主要是注册制等改革红利从创业板向主板切入，因此，投资者目前关注创业板局部机会同时不妨考虑准备提前潜伏未来有望成为类似天山生物品相的标的。当然，这种想法本身就很投机，但以此为主导再注重政策和经济基本面，从形态上选择筹码集中度高的标的，在未来的行情中获利理想收益概率自然大增。

天山生物之所涨得让你感觉不可思议，其实道理很简单：市场需要一个龙头去营造赚钱模式，这个龙头不会轻易倒的，等倒了新龙头又会产生。当前年东方通信如此，现在的天山生物也是如此，下一在主板产生的龙头会是谁呢？

炒股要炒龙头，当行情仍然健康趋势仍未变的前提下，继续理性以参与结构性行情的策略应对，仍是赚钱避险的有效选择。