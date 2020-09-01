开门红预示新主升将正式开启 (2020-09-01 15:10:20)

相信昨天大盘收阴，投资者又开始担心，以为市场要破位下跌，实际上正如本博分析，是技术性的正常回踩，不影响今日开门红。

今日大盘低开整理充分蓄势为主，尾盘主攻，最终收出中阳，收盘在3409点之上，技术上转强信号明确。今日大盘收阳后，因昨日回踩均线聚拢完美，大盘明日开始继续走强为合理预期。如大盘放量上攻，新主升就有望正式确立，这后创新高持续攀升可期，且九十月均为大涨月，赚钱效应将更加明显。

市场主导资金有如此的耐心在八月份进行充分整理，不是为了筑“顶”而是为新主升开启打下坚实的基础。目前技术性向上多头开花条件已经具备，基本面八财产反转式上升至53.1以上，经济尤其新经济步入加速扩张阶段，为股市尤其是转型和科技主线主导走强确立。

从盘口可以看出，近期强调的创业板局部强势标的正是最赚钱的阵营。市场有将主板边缘化倾向，这种倾向需要主板也实现注册制才能根本改变，这是制度红利。当然，年底前大宗商品板块有补涨要求，等创业板强势上涨一段时间后，及时调仓是合理预期，这是后话目前持股强势尤其新启动标的不能动摇。