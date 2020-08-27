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小步攀升走势有望随后展开

(2020-08-27 15:11:43)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

微信公众号gsfy68

 分类： 实战交流

    还有两个交易日八月的行情就收官了。从实际走势来看，预期的走势都走出来了。尤其是阶段回调整理，比想象的更充分，这对未来行情发展非常有利。

    本周是构筑大盘转强节点的时段，转强节点出现后，大盘就会结束盘整开始新一轮上扬过程。从今日走势来看，大盘再向下较难。今日先探后攻，属确认支撑后反转结构，收盘在3350点之上，只要明日大盘收盘在3383点之上，拐点就会构筑成功；收复不了，再多整理两个交易日，但不管如何，技术上九月开门红是大概率事件。

    两市近八十只个股涨停，而跌停的是C系列次新股，这是非常理想的结构，意味着一级市打新的风险在加大，有利于资金回流二级市场，也有利于未来新股定价下移，从而给二级市场更多想象空间。

    正如分析，受益改红利的创业板中的结构行情虽现强者恒强格局，继续侧重新启标的交易性机会是目前最赚钱的策略。与此同时，更多的热点开始转强，市场赚钱效应再度活跃。

    大盘新一轮行情初期，正由于前述结构性质，再加上主板压制作用，市场总体会呈现小阳小阴攀升格局为主，后期加速阶段应该是在3500-3800一带出现，但那时风险就大了，现在机会大于风险。

    选定优质标的，继续持股待涨吧。大盘在本周出现转强节点如能实现，意味着八月折磨人的整理行情结束，投资者将迎来新一波快乐的主升赚钱时段了。拭目以待吧。

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