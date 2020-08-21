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关注下周大盘主攻3500点结果…
下周大盘将结束阶段调整转强…
短线正常波动不改中期趋势…
不急于突破意在更好上攻…
大金融主导市场步入阶段强势…
今日大盘高开上冲后回落，下午持续缩量回落，最后半小时快速上收，最终收盘在3375点之上，收一阳星，此星应属“晨星”。
技术上大盘收盘在3375点之上，下周一就具备直接强攻的要求。如周末消息面有利好，是可以直接高开上收本周失地的；有利空或消息面平静，延续整理后再上攻为合理走势。不管如何，大盘均有望在下周结束阶段整理开始整体转强。
对于投资者来说，下周主要看点有三：
一是创业板注册制推出后表现；
二是科技主线阶段反弹力度；
三是大金融二次主攻持续性。
对于赚钱热点，仍应立足补涨机会。本周市场做空动能消化充分，后市一旦出现拐点信号，反攻力度应会很强，投资者应做好迎接行情全面再启动准备。
正常走势下周大盘将展开进攻3500点过程，这一点位是月底前实现突破还是留给红九月，都不影响阶段调整完成后市场持续走强。
预期八月阶段调整基本结束，但创新高也不可少。新轮主升将会又强又久长，先攀升后强攻，年底拿下3800点几成定局！
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