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下周大盘将结束阶段调整转强…
短线正常波动不改中期趋势…
不急于突破意在更好上攻…
大金融主导市场步入阶段强势…
短线还有反复转强节点临近…
今日大盘低开回调再收一阴，仍是之前分析的中旬前后进行的阶段调整性质，仍是技术修复背离范畴。目前仍维持两周内完成阶段调整的预期，也就是说下周大盘就有望结束调整重回强势。
之前说过，八月大盘既有创新高过程，也有下杀要求。目前来看，大盘箱体整理后整个八月至今的走势总体属于这么一个节奏，现在就等反弹后再回调的反复整理结束就可以了。对此，投资者应保持足够的耐心，坚定中长线和价值投资策略，不要因为市场短期反复波动失去信心。
大盘目前主要是消化前期获利盘，以此为代表的科技主线的创业板，下周杀到60天线空间也属基本到位，后引发阶段反弹为合理预期。而主板则有望在大金融主导下继续走强，本周失地下周有望全部收复。
大盘周线是倒T线，属打压性质，符合阶段调整定性。五周线下周将上移至3365一带，这意味着市场空间基本到位而3350点的支撑将更加有效。
明日大盘就有反弹要求，但真正的结束短调节点仍将在下周出现。从操作角度来看，大盘再探博反弹操作又是合理选择了。
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