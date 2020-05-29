大盘周五低开反弹后全整理，主要是围绕2850点一带蓄势，技术上处于子浪调整末期，转强节点将现。在有多重利空的背景下，大盘五月难得成功收红，为六月行情展开创造了条件。



综合盘面，除了前期主要标的有获利回吐局部分化，市场总体运行平稳。主力调仓换股为迎接下一轮行情进行必要准备，投资者也应在顺应大趋势基础上，及时捕捉或调仓换股跟上节奏上车新主线为好。

从技术角度来看，五月完成最后子浪调整，六月份应是主攻周期，且六月开始的行情有望持续到七月末，会有千元科技股出现，之后市场会有阶段调整，新老主线也将完成切换，在老主线派发同时，新主线也将不断走强，结构性行情仍然不变。

“两新一重”就是未来投资方向，除此之外，因新冠影响恩格尔系数增大食品饮料类也有较好的成长预期。稀土和工业物联网已经或将迎来风口，有望成为未来新主线。农药和精细化工六月也应会有阶段表现。整个六月，大多数个股会因市场整体走强有补涨估值修复要求，但最赚钱的仍将是“三新”主线即新消费、新基建和科技新主升”，这是整个牛市的逻辑，不会轻易改变。

市场没有象很多人想象那样大跌，反而构筑缓落大背离结构，转强信号显现，这正是市场内在因素决定的结果：收敛之后向上发散是技术必然。