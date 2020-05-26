超百股涨停！



很显然今日走势再次超出大多数人预期，实际走势正是快速收复失地。虽然大盘未能收复2850点，但两市超百股涨停，明确了之前调整系突发因素短期性质，也明确了目前的市场仍处于牛市，每次回调都吸引更多资金入场。

正如预期，科技板块结束调整全面转，验证了明天主力资金流入白马主导行情是具有持续性的。目前的市场上升趋势完好，且处于技术整理末期，临近新一轮行情启动节点。但很多人以投机思维主导，近期频现“顶部论”、“大跌论”，均是没有立足基本面、政策面和技术层面的非理性短线思维主导的结果。不久，市场将同以往一样，再次验证在行情中继阶段波言顶者，必然会操作失败的结果。

技术上大盘今日虽然反弹，但没过2850且经确认有效突破前，仍是反抽技术修复性质，不要盲目追高。从A股自身走势来看，仍受投机主导通常会有再回踩过程，但这个回踩不会超过两天。具体要看实盘，如明天放量阳线，回踩延后至上攻年线一带；明天回踩后话，最迟周五会再度拉起，之后就不会再回头了。

虽然很多个股都翻了好几倍了，这此标的都是主线标的，但行情仍是结构性的，对于更多板块来说，目前仍处于行情的起点而非终点。

只有行情走到最后，投资者才会明白，在整个牛市过程中动不动言顶并因此出局没能赚到大钱的，是很愚蠢的做法，但在行情运行过程中，大多数人则自以为是坚持错误策略排斥甚至攻击正确策略，结果让自己一步步成为牺牲品。