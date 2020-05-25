上周大盘回调，有自身因素，更是因为短期外围突发因素影响，但这种因素影响是短时的，不会改变大盘的中期趋势，只不过再度下杀延缓启动时机，但会使底部更坚实，未来行情更健康。



大多数投资者愿意用过度投机 而非价值投资思维主导，市场短期波动正是投机主导的情续化操作的结果，而市场最终会绞正这些非理性波动，最终按自身节奏运行。

目前投资者操作，应明确以下要点：

一是市场向下空间有限，技术上2646年内低点的确立可靠性很强，要想破前低的概率很低。大改了在2700-2800一带完成短线利空消化后继续上行不变，其中2785一带是强支撑。不仅如此，从今天走势来看，不排除更高区间拉起的可能。

二是明确价值投资主导资金仍在坚定做多。从今天盘口可以看出，白马股明显结束调整，资金开始回流信号明显。而科技板块经过连续杀跌，技术上也随时具备企稳走强的条件，主要地位不变。基于此，市场是很难向下杀出大的空 间。

三是新冠之后政策稳经济更多的利好出台预期不变，新基建、新消费以及更多新热点，都是借回调关注的好机会。

四是重个股轻指数，不要受指数波动影响，看大盘炒股已经无法适应不断走向成熟的市场，结构性行情仍将长期是A股的主节奏。

五是房住不炒继续强化的背景下，炒股仍是明智选择。20年前炒股，目前炒股，同样都是战略机会。

六是明确适当回避分化。毕竟很多个股都涨幅巨大，有的都翻好几倍了。而垃圾股和黑天鹅标的仍然很多，操作上要适当回避。

七是明确大盘技术性小五子浪调整时间不会太久，后市大概率构筑平台收敛聚拢为合理走势，不要有大盘会大跌的想法。不可能的。

八是耐心等待大盘完成技术修复，这一波回调一旦收复失地，就会迎来全力做多时段。

九是仍然提醒投资者不要对地缘政策过度担心。“病人”恢复健康是第一位的，没力气是打不了架的。喊的越凶，越明确一切反动派和帝国主义都是纸老虎的论断。