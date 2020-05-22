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理性应对短期突发因素扰动

(2020-05-22 15:12:17)
标签：

十倍牛股

十年牛市

价值投资

 分类： 实战交流

     今日A股低开低走，连续击穿20天线和60天线，最终下探到2800点一带，略有反抽，但在2830点遇阻回落，最终收阴量能较昨天略有萎缩。

    大盘之所以调整，主要是受港股下跌拖累。立法是保障香港长期稳定的基础，但短期会产生恐慌扰动，给市场带震荡属于正常。实际上越是健全立法，越是中长期利好，国家安全高于一切，长期稳定的香港而不是成为别人的桥头堡是中国核心利益所在。对于资本市场来说，属于短空长多性质。

    市场的回调仍是短期性质，因错误解读带来的恐慌杀跌不会持久。大盘技术上应不会破掉2646前低，向下空间仍有限。投资者应理性应对这种短期波动，在适当防落阶段补跌风险前提下，基于中长期价值投资策略仍然有效。突破因素在释放利空同时，砸出新的机会，这个机会可供调仓换股，也是踏空上车的机会。

    从空间上来看，大盘有望在2700-2800一带探明低点，突发因素暂时改变的股市短期运行节奏，但起到了快速二次探底的作用，二次探底完成之后底部就更坚实了。

    混改、新基建、新消费以及科技主线等板块机会仍多，风险主要来自恶炒题材股、垃圾股和涨幅过大补跌股，对于后者要及时回避，而前者从容逢低吸纳并用于调仓标的是正确选择。

    第五子浪的回调通常都是最后洗礼。

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