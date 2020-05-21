近期市场一片看空之声，而大盘也真的调整两天，似乎真的要调整了。对此，本博认为，别指望大盘会大调。小调有利于行情，但大调不可能。



大盘不具备大调整的基础，其理由如次：

一是大金融为代表的权重蓝筹整体处于底部，且处于调整末期临近转强节点。银行板块整体估值较低，保险板块更是低估，而券商板块受益政策利好随时会结束打压转强。

二是调整的做空动能主要来自局部分化，其中科技板块局部分化是获利盘兑现，主力调仓换股的结果。而科技板块是本轮行情主线，阶段调整是暂时的，不具备持续杀跌的条件。其它做空动能，主要来自情绪化杀跌，对于后市预期分歧的结果。实际上很多投资者过度悲观，缺少必要理性。

三是两会利好未有充分反应，今年的两会应有更好的预期，市场调整在先随后必然会反应。

四是新热点开始出现，其中国企混改、三网融合、新消费以及新材料等板块，均可成为调仓换股的标的，新主线走强意味着行情仍将延续。

五是目前大盘仍处于新主升启动临界阶段，技术上不具备大调的条件。市场不会在这个位置做头，真正的调整应是突破3300点以后才会出现。

六是大盘回调是缩量的，性质只不过是踩一跌20天线区间，并非放量破位杀跌，技术上是随时可以收复失地的。

七是外盘诸如美股、日经等均实现趋势的突破，对A股的传导影响将转向积极。

八是不要对地缘政治有恶化预期，打嘴仗而已，合作将是必然，不妨拭目以待。

综上所述并不仅限于上述理由，本博认为，大盘不会大调并可指数回调优化持仓结构，关新热点机会。大盘背驰形态和大趋势都不会改变。A股之所以会弱于外盘，情绪化投机性主导而主力资金借机进行清洗应是主因，而这些随时就会改变。