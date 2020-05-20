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大盘即将步入小调快涨阶段

(2020-05-20 15:12:03)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

 分类： 实战交流

    任何一轮牛市，整天追涨杀跌的操作都不会赚钱，赚大钱也是不可能的，因为所有操作都是在不断增加操作成功，不断踏空割肉。

    实际上稍有些炒股基础，能够理性而非因为看错方向固执情续化看待这个市场，都应该看到，目前的市场仍处于牛市之中，其中创业板和中小创的形态更加明显，主板因为有做空因素影响相对变型罢了，更直接的原因为是本轮牛市是转型牛，科技主导和新业态标的受益政策利好的行情，而传统行业为主的主板表现较弱也是正常的。 

    市场向上突破的方向是不变的，临近年线一带有分歧是正常的。尤其是昨天收星后，今日盘中科技板块有所分化，龙头科技股下跌影响做多人气，但这只是短线性质，其起来的作用就是消化获利盘，技术上完成5天线回踩动了。这正是尾盘踩到5天线后上收的原因所在，一切都在超级主力资金掌控之中。由于金融板块尤其是银行筑底完成处于再上涨周期，市场向下是没有空间的。今日阴线是正常的技术下蹲，对此不要想的太多。

    大盘已经处于技术上越是小调越是大涨快速的技术周期，因此，投资者在操作上仍不要过度短线投机思维，整天想当然言顶，逃顶实割底；或整天抄底实频繁进出，而是坚定围绕主线操作，本轮牛市就是成功者。有多少主线标的已经翻好几倍了？就以今天为例，仍有近80只个股涨停，如此好的赚钱效应却每天无病呻吟，的确是在浪费行情。

    行情是结构性的，看指数炒股一去不复返了。即使是看指数，连中小创牛市形态都看不出来，就知道过度悲观看空踏空，再好的行情也跟你无缘。更有甚者，本来错过大好行情，却自以为是总体改变趋势，最终失败就不可避免了。

    起跳“踏板”构筑已经完成，明天看大金融主导之下，主线和新主线如何表现。笔者认为，一些人说的“逢会必跌”到了改为“逢会必涨”的时候了！

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