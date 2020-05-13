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结构行情赚钱效应越来越明显

(2020-05-13 15:02:15)
标签：

十倍牛股

价值投资

十年牛市

 分类： 实战交流

    很显然，大盘已经准备充分，向上突破属不可避免，投资者应做好大盘阶段强势上攻的准备。

    从今日盘可以看出，大盘借利空下探后低开高走，市场仍表现出强劲的韧性。真正的主线品种强者恒强，垃圾股越来越弱，两极分化的结构行情是市场不断走向成熟 的结果。

    两市超80只个股涨停，赚钱效应随后市有效突破将会更明显。别想太多了，大多数人都看错了，该卖的都卖了，市场再向上将会很轻松：年线一带连纸都算不上，就是一层膜。

    捂住主线标的持股待涨吧。

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