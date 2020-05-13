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结构行情赚钱效应越来越明显…
周五前望现加速拉升信号…
大盘收复年线指日可待…
月底前都是强势上涨周期…
短线小回踩不改主升大趋势…
很显然，大盘已经准备充分，向上突破属不可避免，投资者应做好大盘阶段强势上攻的准备。
从今日盘可以看出，大盘借利空下探后低开高走，市场仍表现出强劲的韧性。真正的主线品种强者恒强，垃圾股越来越弱，两极分化的结构行情是市场不断走向成熟
的结果。
两市超80只个股涨停，赚钱效应随后市有效突破将会更明显。别想太多了，大多数人都看错了，该卖的都卖了，市场再向上将会很轻松：年线一带连纸都算不上，就是一层膜。
捂住主线标的持股待涨吧。
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