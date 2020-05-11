今日大盘走势很正常，是上交易日上攻后回踩修复背离性质，其它定性都是错的。骑墙的人愿意此时跌后看跌，误导“韭菜”反复割肉追涨杀跌，最终会错失赚钱大行情。



大盘因类似今日这种修复蓄势更健康。技术上大盘最多再踩三天后继续向上进攻态势仍将延续，强势的话明天就可以放量向上进攻。具体走势取决于消息面，更取决于主导资金的意图，目 前来看仍是稳步慢牛运行格局。

主升阶段尤其是主升初期，每次回调都是上车机会。大盘周线背离支撑在2850点一带，即使是回踩空间也非常有限，且如想踩到这个区间并不容易，强震仓后再快速拉起是常见手法。具体要服从实盘，要看主导资金想不想给更多人上车机会罢了。

对于主导资金来说，侧重中长线大趋势并顺应，而短期对投机盘的绞杀是必然的，只有这样才能反复收割筹码。这是资本市场，没有感情色彩，是要看智慧、耐心和能力，无论成功还是失败都要从容面对。

大盘收复年线指日 可待，对此不要怀疑。直接向上突破好办，就怕再来一个诱空动作，会让更多人出局，在此提醒那些整天愿意短线投机的人，不要再次成为牺牲品了。