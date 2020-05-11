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大盘收复年线指日可待

(2020-05-11 15:09:33)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

    今日大盘走势很正常，是上交易日上攻后回踩修复背离性质，其它定性都是错的。骑墙的人愿意此时跌后看跌，误导“韭菜”反复割肉追涨杀跌，最终会错失赚钱大行情。

    大盘因类似今日这种修复蓄势更健康。技术上大盘最多再踩三天后继续向上进攻态势仍将延续，强势的话明天就可以放量向上进攻。具体走势取决于消息面，更取决于主导资金的意图，目 前来看仍是稳步慢牛运行格局。

    主升阶段尤其是主升初期，每次回调都是上车机会。大盘周线背离支撑在2850点一带，即使是回踩空间也非常有限，且如想踩到这个区间并不容易，强震仓后再快速拉起是常见手法。具体要服从实盘，要看主导资金想不想给更多人上车机会罢了。

    对于主导资金来说，侧重中长线大趋势并顺应，而短期对投机盘的绞杀是必然的，只有这样才能反复收割筹码。这是资本市场，没有感情色彩，是要看智慧、耐心和能力，无论成功还是失败都要从容面对。

    大盘收复年线指日 可待，对此不要怀疑。直接向上突破好办，就怕再来一个诱空动作，会让更多人出局，在此提醒那些整天愿意短线投机的人，不要再次成为牺牲品了。

    3000点不久会拿下，3300点也会拿下，而主线优质龙头强者恒强，垃圾股弱者更弱这种成熟的市况也会延续下去。大盘技术上背驰形态有开口加大要加速的信号，这种技术决定着越是短调后市爆发上攻力度越强。在临近年线之际，有必要强调上述观点，但股市多变具体操作服从实盘，相关看法供参考不构成投资建议。

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