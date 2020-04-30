自3月19日提示三交易左右见地点以来，市场总体势符合预期。对于整个四月份，认为不会有大的行情，整体是牛皮整理为主，意在为向上突破启动主升做技术准备。目 前市场 除了主板在节前最后一交易日基本揭晓悬念外，中小创和深成指均已实现60天线的突破，其创业创同期指主力合约一样，均已经实现三交易日突破，有效性得到明确。



很显然受新冠影响市场进行快速反弹再快速下砸过程，是在构筑A股的底部运行中枢。而四月份的整理完成技术修复后，将在五月份正式迎来主升浪。从技术角度来看，五月份因为处于主升初期，理性的分板会有阶段连续强力上攻通常是多连阳拉升过程，区别是先攻后整理还是先整理再上攻，笔者认为前者概率较大，因此，做好迎接节后拉升是合理预期。

科技主线强者恒强，新主 升浪通常是会过前期高点，其空间不会小第一浪，因此，之前认为本轮牛市会有科技千元股出现有望在节后新主升中实现。

“三新”板块仍是赚钱是主线，市场越来越成熟将结构性行情继续推进。后市龙头仍将强者恒强，而垃圾股将会越来越弱。对于投资者来说，服从大趋势并坚定主线策略，赚大钱并不难。

大多数人都看错了，实际上市场节奏很清晰，之所以很多人看错，就是以往过度投机思维惯性主导的结果，这恰恰是炒股的大忌讳。