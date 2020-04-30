加载中…

加载中...

新浪财经名博 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：857,980,761
  • 关注人气：127,218
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

红五月会有连续强攻过程

(2020-04-30 15:11:13)
标签：

价值投资

十倍牛股

十年牛市

 分类： 实战交流

    自3月19日提示三交易左右见地点以来，市场总体势符合预期。对于整个四月份，认为不会有大的行情，整体是牛皮整理为主，意在为向上突破启动主升做技术准备。目 前市场 除了主板在节前最后一交易日基本揭晓悬念外，中小创和深成指均已实现60天线的突破，其创业创同期指主力合约一样，均已经实现三交易日突破，有效性得到明确。

    很显然受新冠影响市场进行快速反弹再快速下砸过程，是在构筑A股的底部运行中枢。而四月份的整理完成技术修复后，将在五月份正式迎来主升浪。从技术角度来看，五月份因为处于主升初期，理性的分板会有阶段连续强力上攻通常是多连阳拉升过程，区别是先攻后整理还是先整理再上攻，笔者认为前者概率较大，因此，做好迎接节后拉升是合理预期。

    科技主线强者恒强，新主 升浪通常是会过前期高点，其空间不会小第一浪，因此，之前认为本轮牛市会有科技千元股出现有望在节后新主升中实现。

    “三新”板块仍是赚钱是主线，市场越来越成熟将结构性行情继续推进。后市龙头仍将强者恒强，而垃圾股将会越来越弱。对于投资者来说，服从大趋势并坚定主线策略，赚大钱并不难。

    大多数人都看错了，实际上市场节奏很清晰，之所以很多人看错，就是以往过度投机思维惯性主导的结果，这恰恰是炒股的大忌讳。

    节前很意外，节后更精彩，这不是套话，而是不久将成现实！ 

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇节前上车静待节后坐车拉升
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有