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牛皮整理越久未来行情越牛

(2020-04-16 15:07:06)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

    股市投资是一场没有尽头的马拉松。

     近期市场如期进行牛皮整理，对于这种走势，实际是非常有利于股市未来行情发展的。对于投资者应有耐心，利用牛皮整理阶段耐心逢低潜伏是合理选择。但现实中，大多数中小投资者缺少足够的耐心，大主力资金能够用几个月甚至半年以上时间在底部打压建仓耐心布局，而很多中小投资者持股几天就难以忍受，这如何能够在股市里生存并取得成功。更有甚至把操作周期定在分钟级别，更是可笑无知。

    大盘越是类似近期这种整理，越有利用充分换手。之所以叫牛皮市场，是因市场总体窄幅区间整理，无量低类，上下揉搓不会大涨大跌，等待技术修复完成，主力完成布局后才会启动主升吸引抬轿资金入场，在此之前牛皮格局是属于做准备工作的。牛皮才有多厚？这么点空间对于没有耐心的投资者来说，是很容易把优质筹码交出去的。

    其实在牛市筑底阶段，是最容易布局和选股的。因为真正的主线品种在这个阶段反而会独走强，易放量启动，对于跟盘参与是很容易的。只要坚持主线策略，就会成功，之后就等主升启动就可以了，对于短线波动不必理会，锁仓离手。

    大盘今日收阳，仍属整理范畴，但盘口显示游资又回来了，这些先知先觉的资再入场，大盘离转强向上突破的时点也就不远了。

    还是那句话：耐心就是财富。劳动节前还有诱空上车机会，仍未布局好的不要再错过了。

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