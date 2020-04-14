对于近期市场走势，本博观点很明确：短线有分化整理要求为后市向上启动做准备。对于突破的时间节点，目前仍维持劳动节前后的判断。



昨天大盘整理收星，今日大盘高开高走，这是技术上跌不动了的结果，仍是整理格局。从盘口来看，科技板块主线地位再次得到强化，资金二次回补信号明确。对于科技主线板块，投资者仍要区分反转和诱多构筑右肩品种，前者参与后者回避。多头主力盘中启动券商板块，主导行情上攻，盘中突破5天线收盘在上调五阴线高点附近，现“底分型”形态。这种形态出现意味着大盘再向下更难了，但目前持续强攻概率不大，真正要全面走强，技术上需要收复生命线。预计市场还需要几个交易日反复整理，以充分换手蓄势消化做空动能为后市向上突破创造条件。

只有运行大行情才会是近期这种走势，这同阶段反弹行情有本质区别。正如之前分析，目前的磨底阶段不是趋势改变，而是为了后市反转突破。

正如之前直播中所描述，中国股市已然成为了全球资金的避风港，在外围利空环境下，A股表现出了坚强的韧性，今天早盘在微财讯App直播中推荐的华天科技强势涨停，没有让各位投资者失望，本周精选的优质股票会陆续每天发布的微财讯App中，投资者可以提前下载并关注我的专栏。