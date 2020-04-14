加载中…

加载中...

新浪财经名博 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：857,668,901
  • 关注人气：127,219
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

当前磨底都是为了反转突破

(2020-04-14 15:07:05)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

适度投机

十年牛市

 分类： 实战交流

    对于近期市场走势，本博观点很明确：短线有分化整理要求为后市向上启动做准备。对于突破的时间节点，目前仍维持劳动节前后的判断。

    昨天大盘整理收星，今日大盘高开高走，这是技术上跌不动了的结果，仍是整理格局。从盘口来看，科技板块主线地位再次得到强化，资金二次回补信号明确。对于科技主线板块，投资者仍要区分反转和诱多构筑右肩品种，前者参与后者回避。多头主力盘中启动券商板块，主导行情上攻，盘中突破5天线收盘在上调五阴线高点附近，现“底分型”形态。这种形态出现意味着大盘再向下更难了，但目前持续强攻概率不大，真正要全面走强，技术上需要收复生命线。预计市场还需要几个交易日反复整理，以充分换手蓄势消化做空动能为后市向上突破创造条件。

    只有运行大行情才会是近期这种走势，这同阶段反弹行情有本质区别。正如之前分析，目前的磨底阶段不是趋势改变，而是为了后市反转突破。

    正如之前直播中所描述，中国股市已然成为了全球资金的避风港，在外围利空环境下，A股表现出了坚强的韧性，今天早盘在微财讯App直播中推荐的华天科技强势涨停，没有让各位投资者失望，本周精选的优质股票会陆续每天发布的微财讯App中，投资者可以提前下载并关注我的专栏。

    等大盘收复2900-3000点一带，就可视为反转，到那时投资者只需由目前的逢调低吸转为捂股待涨就可以了：2646成为年内低点概率又增加了！

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇大盘整理时间不会太久
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有