在外围股市大涨的背景下，大A股再显尿性：除了上午尾盘勃起一下外，整体是逐波下行走势，最终仅上涨8个点，同外围股市8%左右的涨幅形成的鲜明的对比。



为何如此？一方面跟国内投资者对外围利空过度担心有关；另一方面是跟A股自身因素有关。对于外围利空，应视为最坏的时候已经过去，市场已经基本反应利空预期，至于后期补跌，那也是技术范畴。对此，投资者不应该有过度悲观的解读。从A股自身角度来看，是不应该有如此衰的走势。之所以如此，跟市场仍处于技术修复初期有关。大盘本周基本确认年内低点，但这个低点是不是真的最终低点，还有待后市确认，短期反复正常。在修复初期，做空动能补跌仍然释放。尤其是平安这种高开后全天低走，是很伤人气的，主导的资金压制盘口意图明显。从盘热点来看，没有形成合力，“三新”板块还未形成之前科技主线那种人气，市场转强还需进一步凝聚做多动能。

周末有无利好对下周一和下月首日走势都很重要。技术上大盘最理想是下周一借利好收复2915点，实现月线修复，这样可以有效避免后市形成持续杀跌。同时，大盘如下周一转强，对于周二的下月开门红也有好处，但这有些理想化了。因为，通常四月份都难有大的行情。从这个角度来讲，大盘反弹后将很可能步入一段区间整理阶段，再等向上突破时机。如果是这样，A股将错过史上最佳做强做大的机会，这种机会百年难得，但从今日走势来看，正在错失。

对于投资者来说，轻指数重个股正当其时，坚持主线策略，目前重点利用回调关注“新基建、新零售和技术新主升”的机会，仍是合理选择。不要在指数低迷时本应寻找机会却杀跌出局，在后市又盲目追高，那样会反复成为被收割的韭菜。技术修复阶段要有耐心，对于指数，不用考虑太多，稳步上行不变！