不着急赚钱才能更好赚钱 (2020-03-25 15:12:32)

周三大盘高开持续整理一上午，下午稳步反弹，成功站在10天线之上，但未能收盘在2788点之上，同日经等外盘强力上攻相比有些保守，但差强人意，不影响反转趋势的确立。



在当前背景下，抢占资本市场高地和主动权非常重要，但愿A股的投资者有后发优势，不要总跟着别人后面走，得有自己的定价权和主导权。目前来看，虽然外围新冠在不断扩散，但各国该出的手段都出了或正在推出，应视为最坏的阶段行将过去。等G20开完会统一思想，应属利空出尽了。尤其是A股，基本面这么好还走得这么个熊样，的确有总结的地方。

技术大盘反弹后有修复短线背离要求，明日盘中无论是高开还是低开，均有确认整理要求，后继续向上反转修复不变。是的，谈反转而不是反弹。因为大盘双底结构非常坚实，除非再有类似新冠这种突发利空，否则2646年内低点是很难破掉的。而再出这种利空的可能性可以排除。

综合各方面因素分析，大盘有望重现2019年年初那一段走势。当初出人意料持续上扬，让很多投资者望股兴叹。现在很可能风口再起，别再错过。不仅如此，这一波走势展开后，不会再象2019年那样再回调整理那么久，而是阶段洗盘整理后就会起大主升三浪，这都是技术必然。

科技成长+新消费+券商仍是最佳组合，不仅如此，更多交易性机会迭现，百股涨停之下赚钱效应明显。市场走势超出大多数人想象，这只能说明投机主导的思维仍是大众的，而大众和从众思维都是炒股大忌。

上周在博客中说过，本周将稳步填坑，回顾我们昨天在微财讯App直播中提示到的蓝思科技，今天涨停获利，还有之前的四维新图，动力源，华天科技等等都有不少获利，市场变化多样，我们的科技主线一定不要忘记，从大格局看市场目前依然处于底部区域，正是我们布局好时机，外围形势一旦稳定将会迎来新一轮拉升，投资者切勿错过，明天我们盘中将继续在微财讯为投资者朋友选取优质股票，可提前下载好微财讯APP及时关注我的专栏。

大盘进行必要修复背离后继续上行，最终会将月线修复的很好，如能收盘在2915点之上，近期之前的调整黄金坑就更加明确了，市场也就不会有大调而是向上突破明确。