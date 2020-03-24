大盘近期反复确认低点，受外围利空影响有些下跌过度，很多投资者又开始恐慌过度看空。对于本博昨天提出“大盘未创新低静待稳步反转”的观点，认为是“死多头”。事实却证明了这个观点是最接近市场最正确的，这样的“死多头”的观点比那些骑墙和让你割肉在底部更有实战价值。之所以昨天敢下这种结论，因为目前中国股市的确没有实质性的看空理由，外围影响只是被利用来明确低点和主力调仓动了。



今日大盘走出V型反转，释放重要信息如下：

一是银行等金融板块走强，释放多头主力开始主导反复修复的信号。

二是科创成长板块走强，明确反弹可靠，符合之前预期，这一主线二轮主升有望开启，是牛市阶段调整后的正常结果。

三是明确市场目前处于底部性质，2646点反复确认，支撑基本确认。除非后市再有实质利空，即使是破掉这一点位，其底部价值不变。

四是明确市场有望步入“经济修复”和“转型升级”有机组合标的主导市场，即符合科技成长又属新基建新消费的板块，才是真正的龙头主线，市场已经实现两大主线合而为一，未来上涨主导力量更集中，持续收复短线失地重归牛市主升节奏基础坚实。

五是明确基于国内基本面全面转好，国外加大刺激力度的背景下，超跌的A股出现难得的中长线机会才是市场能够V型的内在动因，这样的行情是健康长久而非短时的。

六是明确短期投机的思维是易追涨杀跌尤其是类似近期确认低点的反复揉搓，这是投资者一定要改变的操作弱点，否则未来再遇到这种情况仍会受伤。

七是明确A股价值投资思维重新主导市场。以近期的市场状况，要是象史上投机思维主导，会象美股一样下跌的，但是A股没有，除了上述国内基本面良好等因素外，跟投资理念的成熟 直接相关。

上周在直播中提示的中环装备昨天已获利出货，在目前这样的点位状态下，投资者千万不要惊慌失措，牢记科技主线。每天盘中我都会实时提醒，投资者可以提前下载好微财讯APP，并关注我的专栏，盘中及时查看！