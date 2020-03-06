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打压洗盘意在更好上行

(2020-03-06 15:08:59)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

    每轮行情主升阶段，没有临近顶部之前，通常短线因拉升过急产生的背离都要修复。因市场过于强势，修复并不容易，因此，如有得空配合进行回踩洗盘，是最完美的组合策略了。

    今日大盘正是如此，全天走势清晰明确的是利用外围市场下跌利空传导作用，再加上短线获利盘兑现要求，主导资金利用权重板块，全天将指数压在低位，进行充分的换手洗盘，最终大盘收出五天线上缩量十字星。技术上下周再踩一踩就会再度拉起，如周末无利空，不排除下周一直接高开上攻过昨天高点的可能；有利空则会压制三两交易日左右，等20天线上靠到位再稳步上行，总体是“冉冉上升型”攀升结构明确。

    通过回顾本周的直播，本周推荐的洛普信，雪浪环境，中环装备，动力源，汉钟精机均可在适当点位接入并获利出局，整个市场的赚钱效应依然很强，牢记金融+科技主路线，下周我们将继续在微财讯App中精选优质股票供投资者参考，投资者可以在周末提前下载微财讯App并关注我的专栏。

    市场赚钱效应仍然明显，新热点层出不穷，百股涨停的市场仍是强势，只不过因权重压盘掩盖罢了。而这种压盘，同昨天强力突破一样，都是理想走势，前者强化趋势，后者清洗浮筹意在后市更好上攻。

    如消息面总体无利空，下周大盘拿下3100点因今日压盘洗盘更加确定了。多因素决定着A没有也不会因外围利空轻易改变趋势，反而利用外围利空对投机力量进行绞杀，让市场更理性，这样的行情更健康也会更持久。

    大盘技术上“背驰”形态进一步强化，基本面下周将变得更好，大盘没有不继续上行的理由。3300点拿下之前，任何调整都是为了更好上攻！

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