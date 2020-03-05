正如昨天分析，大盘多方炮后走强“冉冉上升”形态。大盘高开及时回补日内缺口后持续高走，量价齐升，收复3058转强节点冲高后强势整理，蓄势收盘最终收出实体长阳，量能较昨天有效放大，强势特征明显。



在整个牛市过程，大多数投资者不能以中长期角度，坚持大方向操作是不赚钱的主因之一。回头再看，自去年年初开始，市场一直是在运行大牛市，其中创业板、中小板和深成指形态均很明显。上证主板因白马估值 修复、做空机制作用和内外利空作用下，选择了区间中枢整理。这迷惑了很多人，一直看空到现在仍大有人在，这些人实际上大方向错了，不赚钱是必然的。在牛市尤其是主升阶段，投资者要避免受无技术含量实际上是伪技术的所谓逢调言顶论，天天高低点，日日玩波段，时时谈风险，抬轿当抄底的错误言论误导，一定要坚持大趋势大主线中长线坚定操作，这样才会赚大钱。可以这样讲，前述这些过度投机的侧重短线频繁进出的观点，都属不会炒股的范畴，真正的老股民是不会这样做的。但大多数新股民或不会炒股热衷短线投机者，愿意整天牺牲宝贵时间和资本成本，帮别人赚人气，却放弃了并自以为是反对赚钱的策略。这就是事实，很残酷很骨感，但一直如此，赚钱少数人铁律一直没变。

在今天微财讯App直播中，我们本周提示的中环装备，动力源等均获利可出，目前在大金融主导下，投资者可重点关注金融+科技路线，这也是本轮大牛市的主要命脉所在，明天是本周最后一个交易日，投资者可以提前下载好微财讯App关注我的专栏，我们将在盘中继续精选出优质股票，供投资者参考。

以当前行情为例，在各种重量级利空消化完毕，全球释放流动，中国经济修复在快速推进，科技成长等老热点连续回调阶段到位行将再度转强，新主线方兴未艾，大盘多方炮强力突破，大金融才新启动，银行大底再度构筑成功等因素决定着，大盘看似火爆，实则很健康，不能指数一涨就意淫头部论，风险论一类非理性言论。一定要依据基本面和技术面还有政策面因素看待盘口。

大盘今日收阳后，3100点已不必讨论了，之后有望实现年线阶段主攻目标3300点拿下，综合来看，大金融主导，新老主线共同作下，这阶段目标实现几成定局。