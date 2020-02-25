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逢短线利空逼空是强牛特征

(2020-02-25 15:09:03)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

     何以解忧？唯有逼空！别人看空，我谈逼空。看似疯狂，实则理性。到底谁最正确，事实不断验证一切。

     昨日盘后，外围股市受利空影响普遍大跌。对比，很多投资者担心中国股市。一些看空者似乎捞到翻身的稻草，因此讲的吐沫乱飞。对此，在早盘开盘前，本博在微博中明确提出，外围利空影响有限，大盘有踩到年线一带可能，回踩是踏空资金上车机会的观点。实际走势正是如此：大盘大幅低开反弹再快速下杀后，持续上攻实现日内反转，逼空收盘。中小创和深成指均逼空创新高。

    为何在很多投资者看起来如此利空却能逼空？实际上这是A股自身所处基本面、政策面和技术面所决定的。在经济修复预期、降准降息预期、经济基本面虽受短线利空影响但实际上数据在转好、利空在前消化完毕，技术层面处于主升阶段等因素所决定的。因此，目前股市实际上逼空才是常态。

    如不是外围利空影响，“龙抬头”技术决定着，今日主板大盘也会更强逼空，直接上摸3100点不是难事。目前大盘到了遇利空则强攻的阶段，越是有人唱空过早出局越是容易逼空，其根本原因是目前A股是牛市，而且是强牛。

    逢利空逼空是强牛特征，科技+券商+消费电子主线仍是主导力量。在科技板块没出现千元股之前，本博是不会对大趋势有看空言论。至于后市到达3300点一带阶段回调看空，到时根据实盘走势再说，现在谈之过早。

    牛市不言顶，牛市是忽视利空，压力都是一层纸。利空不跌理应看涨，逼空不可避免！

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