今日是二月初二，农历“龙抬头”的节日。巧合的是，A股今日也走出了“龙抬头”技术形态，这种形态出现，通常都是行情回档一下将二次走强的信号。
从技术角度来看，中小创目前都是持续主升形成，而主板仍处于填坑走势，看似较弱，实则在控制上涨节奏，压制A股整体估值，从而让科技主线结构性行情特征更加明显。
本轮牛市，科技主线地位不但得到强化。龙头不倒，行情不了。而另一主导板块的券商，也是处于标准的“龙抬头”初期，后市理应会有持续性强攻过程出现。对于科技龙头似乎高高在上就是不调，很多投资者不理解，其实很简单，这些龙头品种属稀缺标的，同茅台一样，都是长线持有只买不卖品种，是超级主力机构的压箱底品种，除非整轮行情结束。
大盘今日盘中及时快速下杀，下杀无量强洗修复背离后持续上攻“龙抬头”，这其实是一种强势，这种强势等后市主板金融板块结束压盘发力就更明显了。金融尤其是券商主导不变，科技成长+券商+消费电子仍是目前不变的组合。很多股票都是处于主升初期，行情远未来谈变盘或结束的时候。
牛市不言顶，从整体估值水平来看，目前A股整体市盈率仍然偏低；从结构性行情筹码稀缺角度来看，下车容易上车难仍是近期主要特征；从大牛市未来上涨空间来看，目前仍是底部上沿，未来空间还大得狠。
用价值投资思维从中长线角度才能更好理解当前市场，总是以从前的投资思维主导，整天言顶和波段频繁进出的结果，只能是只赚指数不赚钱，最后空叹罢了。
类似今日上午盘中不放量急探的动作，其技术意义是让更多的人错过新轮翻倍的机会。以前的翻倍错过了，错在过度短线投机，现在仍是如此，是大多数投资者尤其是中小投资者的通病。
更需要指出的是，本轮行情理性成熟
，未来运行无论时间和空间都会超出大多数人想象，踏空的成本将较以往任何时候都高。这才是不可错过的真正的财产性收入加速向效率更高的地方集中的时代！
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