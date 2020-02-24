今日是二月初二，农历“龙抬头”的节日。巧合的是，A股今日也走出了“龙抬头”技术形态，这种形态出现，通常都是行情回档一下将二次走强的信号。



从技术角度来看，中小创目前都是持续主升形成，而主板仍处于填坑走势，看似较弱，实则在控制上涨节奏，压制A股整体估值，从而让科技主线结构性行情特征更加明显。

本轮牛市，科技主线地位不但得到强化。龙头不倒，行情不了。而另一主导板块的券商，也是处于标准的“龙抬头”初期，后市理应会有持续性强攻过程出现。对于科技龙头似乎高高在上就是不调，很多投资者不理解，其实很简单，这些龙头品种属稀缺标的，同茅台一样，都是长线持有只买不卖品种，是超级主力机构的压箱底品种，除非整轮行情结束。

大盘今日盘中及时快速下杀，下杀无量强洗修复背离后持续上攻“龙抬头”，这其实是一种强势，这种强势等后市主板金融板块结束压盘发力就更明显了。金融尤其是券商主导不变，科技成长+券商+消费电子仍是目前不变的组合。很多股票都是处于主升初期，行情远未来谈变盘或结束的时候。

牛市不言顶，从整体估值水平来看，目前A股整体市盈率仍然偏低；从结构性行情筹码稀缺角度来看，下车容易上车难仍是近期主要特征；从大牛市未来上涨空间来看，目前仍是底部上沿，未来空间还大得狠。

用价值投资思维从中长线角度才能更好理解当前市场，总是以从前的投资思维主导，整天言顶和波段频繁进出的结果，只能是只赚指数不赚钱，最后空叹罢了。

类似今日上午盘中不放量急探的动作，其技术意义是让更多的人错过新轮翻倍的机会。以前的翻倍错过了，错在过度短线投机，现在仍是如此，是大多数投资者尤其是中小投资者的通病。