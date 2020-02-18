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坚定顺应趋势不要想当然

(2020-02-18 15:13:37)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

    昨天大盘长阳放量突破多重均线之后，今日冲高回落区间整理，是常态技术走势。大盘最终收星，属确认突破有效性和修复短线上涨背离性质，应属上涨中期，构筑多方炮结构概率较大。

    从盘口可以看出，科技主线仍然强者恒强，本轮行情实质就是“转型牛”，长期大慢牛无论从基本面、政策面还是技术面均条件具备。对于投资者来说，要想在这一轮大行情中赚钱，坚定价值投资理念，树立长期持股策略，顺应趋势不想当然试图改变趋势是赚钱的要点所在。

    大盘今日蓄势整理，意在为收复2995点并为突破3000点整数关进行技术准备。3000点收复后，大盘向3300点一带进攻就是必然的了。

    从今日大盘实际走势来看，做多热点开始全面扩散，市场将有望步入增量资金主导的资金驱动阶段。在这个阶段，就是传说的主升中的主升:没有最高只有更高是常态走势。大多数个股主要任务就是以最快的速度拉升脱离成本区，这也是当前主力资金的主要任务，从而引导增量资金持续入场。

    经济修复带来的报复性上涨是近期上扬的主导力量之一。可以这样讲:中国资本市场打了一个具有战略性意义的漂亮仗。资本市场之所以表现足够的韧性，除政策力量外，自身经济未来表现足够的韧性才是推动市场的内因动因。

    一个强大的国家，必然会有强大的资本市场，这是任何力量都阻挡不了的。

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