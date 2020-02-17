铁的事实再次证明，节前市场回调不但不是构筑头部，反而是洗盘挖坑加仓的机会。这种机会因疫情突发利空更明显，对趋势的强化也更明显。



相比之下，同样是利空影响，创业板仅用两个交易日就消化掉短期因素影响重归升势，后持续创新高，这一方面是技术牛市决定的结果，另一方面正是本轮行情科技主线主导的结果。

市场再次上演逼空行情，上周末在微财讯APP提示的华天科技，武汉控股，雪浪环境均纷纷大涨，收益已破10%，目前机会远大于风险。

在创业板、中小板创新高之后，深成指也在今日突破节前高点创新高。相比之下，上证指数稍弱一些，但也在今天放量一阳上穿多重长期均线，既实现利空缺口回补，又实现压力区突破，技术上重归原主升节奏。

大盘今日放量阳线是突破性质，技术上之后阶段主攻目标将是3300点一带，在收复3300点之前可以有短线洗盘过程但中期向上进军这一目标几成定局。这一目标也是今年年初预期的本年度第一目标，突破这一点位后才会有阶段调整，后将有望向3800点一带年内主攻目标进攻。总体应是如此，具体操作应侧重个股，服从实盘。

如不是突发利空带来短线机会，节前言顶或波段出局的资金会因节后持续拉升踏空，即使是有利空影响，如果投资者不在节后一两个交易日及时补回，踏空主线龙头股的风险也非常之大。事实再一次告诉投资者，一定要适应价值投资主导的市场，应将投资者价值化、长期化、理性化，减少投机性操作，才能在当前市场里赚钱，而且有望赚大钱。

在牛市里，每一次短调都是清洗获利盘过程，大多数投资者最终最后悔的并不是短线被套，而是过早出局。因此，改变不赚钱思维仍是主升阶段操作关键。

大盘走出预期的补缺且节后快速收复失地过程，因今日突破阳线出现，行情将步入新阶段，3300点在招手，在此点位之下，任何短调都是为了更好上攻！

风云观点：目前多重利好加持，官方定调，市场步入上升通道，牛市大局已定，最佳入场窗口期已经打开。投资者可载微财讯APP，实时查询盘中精选牛股。







