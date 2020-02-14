本周大盘四阳一阴，其中昨天出现的难得阴线，非常及时清洗获利盘和解套盘，为后市大盘向上突破创造条件。周五大盘边整理边上收，收复2915点，明确了昨天阴线洗盘性质。



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综合来看，大盘有望下周向上突破，且出现连续强力上攻概率较大，理由如次：

一是经过两周堆量过程，且在洗盘过程中抛盘不重，筹码锁定良好。

三是基于模型和已经数据分析，疫情有望在19日现明确拐点信号，下周利空出尽，有利于市场信心进一步恢复。

四是大盘技术上仍处于挖坑后填坑阶段，上攻动能仍然充足。

五是政策面利好预期。

六是地产、有色金属等板块近期有启动走强要求，基于经济修复预期，市场做多主线增加，有利于形成合力。

七是收复了重要均线区间，在2900点一带构筑进攻平台信号明显，只要无利空，技术上理应向上突丰以。

八是券商等板块又到了再次加速拉升节点。

从近两天盘口来看，大盘向下明显踩不动了，不要对技术回踩有更多的预期。市场在消阶短线分化过程中，明显处于技术强势，蓄势待发一切为了突破。

综上所述，投资者应做好应接大盘向上突破的准备，不要对持续上涨产生视觉疲劳，这是主升阶段的操作大忌。

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