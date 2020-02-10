对于成熟的投资者来说，都明白一个道理，那就是每一轮主升浪到来之前，大多都有一个挖坑强洗盘的过程。因此，当挖坑走势来到时，不会炒股的人会割肉跳坑，而对于主力资金和成熟的投资者来说，则反向操作大胆坑底扫货。



挖坑为主升，填坑后启主升，是牛市的常态特征。很多投资者对近期市场连续保持强势不理解，其实之所以不断填坑强力上收，就是因为目前市场是牛市主升初期所决定的结果。近期很多个股快速填平之前的砸坑失地，持续拉升坚定启动主升浪，也正是技术因素决定的结果。

当个股处于挖坑后主升阶段，股价的上涨真正的驱动力是资金驱动，市场的上涨完全是持续入场的资金不断堆升的结果。因此，在当市场连续反弹之后，投资者应该明白，市场填平坑之后就要做好迎接主升的准备了。当然，有些个股填平坑后还有二次回洗动作，那是最后的上车机会了。因挖坑出局或波段操作没及时回补，踏空主升是难忍之痛，也是最失败的操作了。

大盘六连阳了，量价配合仍然理想，填坑上收仍将延续。中小创率先实现填坑主升创新高，尤其是创业板，其走势有明确指导作用，不看小盘（中小创）比看大盘更有实战意义。

市场如期分化，医药板块除了少数科技类外，很多都开始调整，上周五提示派发调仓到科技主线策略完全正确。只要主线品种才会强者更强，当主升浪正式启动之时，主线之强势会超出投资者想象。

股市成资金池已是现实，等三五年之后，投资者回头再头，现在的股价真的是太低了！

大盘数日连阳，官方定调，牛市大局已定，投资者可以放心进场。

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