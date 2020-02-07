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短期强势下周大盘延续反弹

(2020-02-07 15:11:29)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

   五连阳，且量价齐升，这是只有牛市才有的特征。  

   从今日盘口来看，上午及时回落，既对短线反弹产生的背离进行修复，又有效的消化短线分化产生的做空动能。盘中整理对于后市行情发展非常有利，通常整理实现热点有序切换。投资者只需跟上主流热点运作方向，在中期持股基础上，对于手中组合进行优势，适当调整换股即可。可以从医药板等短线炒作脱离基本面的品种中继续向科技主线切换，诸如区块链、TMT、物联网等都是好的标的。

    本周大盘如期持续补缺口走势为主，且扬外资金入场扫货坚决。五连阳后，大盘仍有进一步反弹条件。目前中小创均实现周一向下跳空缺口回补，主板也有望在下周完成。这样，市场消化掉短期突发利空后，重归主升已成定局。大盘之所以强势，正是之前分析是市场处于主升初期的结果，这是市场的因在决定因素。

    综合各方面分析，预计下周疫情有望迎来高峰拐点，真的如此，市场有望再走一波持续时间较长的上攻过程。随着下周企业复工，再综合官方释放疫情过了之后中国经济补偿恢复信息等因素分析，A股很可能在补缺并经必要回踩确认突破有效的话，中期主升再攻前高属于理性预期。

    市场越来越成熟 ，主线符合经济转型大方向，这样的市场才能让投资者赚钱，行情才会走得更久，这正是近期市场持续走强的另一主力所决定的结果。

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