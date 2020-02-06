大盘连续放量大涨四个交易日，这种快速上攻的走势，自然会超出大多数人想象。其实，这是由市场内在因素决定的，本来就是应该在节前展开这种走势，只不过因疫情超预期突发利空影响延迟到节后罢了。



大盘连续回补周一向下跳空缺口，尤其是创业板收复节前全部失地创新高，释放诸多信号如下：

一是明确市场处于确定性的主升初期，否则不会有如此强势。

二是因资产荒且A股出清在先，整体仅11倍估值，中长期投资价值凸显引发资金持续流入，尤其是成熟的北上资金。

三是市场越来越成熟 ，机构投资者在近期敢于坚定抄底，不仅让大盘快速恢复流动性，更让大盘技术及时修复，为重归原运行节奏创造条件。

三是趋势的力量。很多主线个股都步入中期主浪拉升，短线利空越到快速洗盘效果，随时逼空拉升属于技术必然。

四是高层战略定位，一行三会及时出手释放足够的流动性，支持股市走强。这也明确了A股之所以之前走得不强，跟流动性有一定关系。疫情之后带来更多利好预期。

五是快速实现所谓C浪杀跌，完成双底构筑，消化掉做空预期，利空兑现变利好。

六是踏空者众，包括很多机构投资者，节前过早出局，砸出坑后回补的结果。如不是疫情砸出坑，类似近期这种连阳上攻会让之前出局的人踏空，这是确定无疑的，砸坑带来纠错机会，空头回补坚决。

七是明确行情结构性质，创业板为代表的科技主线地位不变。

八是也是市场因在的最直接因素，是A股目前仍处于牛市阶段，否则不可能有如此的强势。牛市就是这样：每次回调都是为更好上攻，因此，小跌小买大跌大买才是上策略。

九是技术性的超跌的反弹，是过度恐慌非理性杀跌后超跌反弹的结果。一砸一收，筹码就从割肉盘向机构手中进一步集中了。

十是明确短期利空仅是砸坑性质，大盘中期方向不变，符合之前分析。

综上所述，目前A股处于主升初期，整体估值偏低，短线利空不改中期向上的趋势。这种行情，修复补缺仅是第一步，等主板收复2950点再经必要洗盘过程后，创本轮反弹新高将成必然。