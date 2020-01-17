近期大盘缩量连阴回调，技术上属于震仓性质无疑。

昨天下探基本到位，今日冲高回落再寻支撑，这都是正常技术演变。今日大盘收星，量能继续呈三角型萎缩，其K线应是“晨星”，随后大盘转强可期。如周末无利空有利好，不排除大盘节前几个交易日连阳上收的可能。如有利空，可以再整理一两天后转强概率远大于调整。



从盘口可以看出，科技主线仍然强者恒强，只不过主板相对较弱，科创板科技股表现更强。市场近期调整震仓在预期之内且比预期调整更充分。这种走势不但不是变坏反而是好事，是非常有利于市场向3200区间切入的。连阴调整是为了更好突破，而不是为了筑顶。

对于投资者担心的“财务洗澡”问题，实际上是多虑了。随着监管的趋严，类似去年元旦前的“财务洗澡”引发的震荡，不会在今年一季度重演。之所以如此，道理很简单：现在人为“财务洗澡”绝属引火烧身。少数公司此类行为会有，但数量一定会很少，因此，市场走势是受多重因素决定的。

不排除类似降准甚至降息利好出现，即使没有此类利好，因一季度开局，向来都是流动性最好的时段，市场走一波行情条件充分。尤其是今年一季度，随着两会时点临近，更多的实质利好预期也将有望迭现。