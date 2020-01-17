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大盘红烧猪尾迎新春可期

(2020-01-17 15:26:31)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

   近期大盘缩量连阴回调，技术上属于震仓性质无疑。

   昨天下探基本到位，今日冲高回落再寻支撑，这都是正常技术演变。今日大盘收星，量能继续呈三角型萎缩，其K线应是“晨星”，随后大盘转强可期。如周末无利空有利好，不排除大盘节前几个交易日连阳上收的可能。如有利空，可以再整理一两天后转强概率远大于调整。

    从盘口可以看出，科技主线仍然强者恒强，只不过主板相对较弱，科创板科技股表现更强。市场近期调整震仓在预期之内且比预期调整更充分。这种走势不但不是变坏反而是好事，是非常有利于市场向3200区间切入的。连阴调整是为了更好突破，而不是为了筑顶。

    对于投资者担心的“财务洗澡”问题，实际上是多虑了。随着监管的趋严，类似去年元旦前的“财务洗澡”引发的震荡，不会在今年一季度重演。之所以如此，道理很简单：现在人为“财务洗澡”绝属引火烧身。少数公司此类行为会有，但数量一定会很少，因此，市场走势是受多重因素决定的。

    不排除类似降准甚至降息利好出现，即使没有此类利好，因一季度开局，向来都是流动性最好的时段，市场走一波行情条件充分。尤其是今年一季度，随着两会时点临近，更多的实质利好预期也将有望迭现。

    “晨星”之后快速收复失地反转是技术常态，随着20天线上移，大盘随时拉起而非调整才是理性预期。“红烧猪尾”有多大，主要看周一，如现理想的持续高走形态，四连阳真的不是不可想象。

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