在一个完全多头排列的市场，想当然看空是不会炒股的表现，也是过度投机思维主导的结果。

大盘自去年12月13日标志长阳突破大收敛形态后，一直处于主升节奏之中。其中短线小级别调整，都是牛回头性质，随后空中加油上攻这都是主升阶段的常态。目前大盘已经实现完成多头排列，在整数关整理是为了更好向上突破，但这种技术回踩整理，却被一些想当然看空者视为构筑头部，这很显然是对股市技术的理解过于肤浅。

目前A股，有诸多因素支撑继续长期走牛，之前分析很充分就不一一列举了。而在整个牛市运行过程，投资者最可惜的熬完了熊市终于等来了牛市，却在市场主升刚开始时，受一些想当然看空言论忽悠，结果过早出局，最终错失一轮大行情。是不是这样？相信看此文的很多朋友都在后悔这个事件，而当初看似正确的看空言论最终证明是错的，而当初看似错的，类似本博基于中长期大趋势的言论却最终证明是最正确的一族。这就是现实，现在明白过来还不晚，等市场涨到更高区间踏空就被 动了。

是基本面决定技术面的，不是用技术面尤其是用一些意淫的未经实战检验的技术想当然得出一些结论，想当然试图改变趋势的。以近期市场势为例，大盘明显有序运行在10天线之上，节奏和量价配合都很理想，是没有任何依据能得出要构筑头部的结论，而意淫的技术只能用来整天骑墙来回忽悠，看似有道理其实两边赌，还有整天谈波段的，是无法用于实战获取良好收益的。偶尔赚钱了也是蒙的，不是技术发挥作用的结果。因此，投资者一定要根据基本面、政策面和技术面多因素分析这个市场，用真正有效的技术来分析这个市场，坚持中长期价值投资策略，这才是真正的赚钱之道。不要期望一些意淫的技术能战胜那些控盘主力资金的精英们，而是要顺应大势顺势而为坐轿而不是开车赚钱。你用错误的技术主导的操作，一定是错的！

今日大盘高开后不但收复昨天失地而且还多涨了一些，虽未过早盘高点略显不足，但属稳步蓄势，有二次空中加油之意，投资者应做好准备，顺应多头排列的大势，等待市场有望出现的二次逼空。