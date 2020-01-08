趋势一旦确立，就很难改变，尤其是中长期趋势。



周三大盘低开后反弹，因力度较弱，未有效突破3095点走弱，下午盘中有两波杀跌过程，整理收盘。大盘收出一根带下影阴线，上周四向上跳空缺口部分回补，目前未触及10天线。从盘口来看，下午下跌仍未明显放量，杀跌盘就要来自局部获利回吐，属局部分化性质，市场整体趋势仍然完好。

因大盘五周线在3025点一带，今日回调仍是修复背离范畴。在五周线之上，还有3051点缺口支撑和10天线支撑，后者明日将上移至3058点一带，正是今日大盘回踩低点附近，多头主力控盘有序。除技术和获利抛盘因素外，外围因素不确定性也影响今日盘口，但技术因素是主因。

基于上述分析，今日阴线应属技术下蹲性质，等完成背离修复支撑点位确认到位，就将回收失地重归强势。这是牛回头性质的小级别回调，不会构筑所谓的头部。不仅如此，快速修复背离后拔地阳仍会超出大多数人想象。

必要短调有利于行情向纵深发展，但别指望大盘中期行情就此止步。真正的阶段调应该是三月之后的事，现在言顶太早。投资者可借机调仓优化结果，把涨幅过高趋势走弱变坏的个股，切换到新启动热点中。比如新能源汽车之充电桩、事件驱动的军工和黄金等都可以，但科技主线不变，消费电子不变，券商主线地位也不变。