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趋势未变下蹲阴后等拔地阳

(2020-01-08 15:16:34)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

    趋势一旦确立，就很难改变，尤其是中长期趋势。

     周三大盘低开后反弹，因力度较弱，未有效突破3095点走弱，下午盘中有两波杀跌过程，整理收盘。大盘收出一根带下影阴线，上周四向上跳空缺口部分回补，目前未触及10天线。从盘口来看，下午下跌仍未明显放量，杀跌盘就要来自局部获利回吐，属局部分化性质，市场整体趋势仍然完好。

    因大盘五周线在3025点一带，今日回调仍是修复背离范畴。在五周线之上，还有3051点缺口支撑和10天线支撑，后者明日将上移至3058点一带，正是今日大盘回踩低点附近，多头主力控盘有序。除技术和获利抛盘因素外，外围因素不确定性也影响今日盘口，但技术因素是主因。

    基于上述分析，今日阴线应属技术下蹲性质，等完成背离修复支撑点位确认到位，就将回收失地重归强势。这是牛回头性质的小级别回调，不会构筑所谓的头部。不仅如此，快速修复背离后拔地阳仍会超出大多数人想象。

    必要短调有利于行情向纵深发展，但别指望大盘中期行情就此止步。真正的阶段调应该是三月之后的事，现在言顶太早。投资者可借机调仓优化结果，把涨幅过高趋势走弱变坏的个股，切换到新启动热点中。比如新能源汽车之充电桩、事件驱动的军工和黄金等都可以，但科技主线不变，消费电子不变，券商主线地位也不变。

    明日关注上周四向上跳空缺口是否完回补就可以了，无论补不补，都是短线回补机会。这就是股市，基于大趋势才能从容操作。

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