大盘处于主升初期，刚涨了这么一点，就开始有人言顶，这很显然是可笑的。



姑且不论基本面和政策面支持大盘上涨，就从技术面角度来看，当一个市场，有长达一年的时间构筑大收敛形态，并在近期有效突破确立主升，很么可能就涨这么一点就结束。当牛市主升真的确立，最终会上涨的超过大多数投资者的想象，会涨得令做空踏空者最终不相信自己的眼睛。

对于那种一调就言顶的言论，成熟的投资者不会轻易上当，而对于不会炒股或学了一些无用技术的投资者来说，易受其误导，过于短线频繁进出最终反复交学费不赚钱的。投资者需要想一想，很多看似有道理的“技术”，如果长期使用并不赚钱，就应该怀疑的其技术的实战价值。真正的有用操作技术，是不会无偿轻易学到手的。而很多看似免费的午餐，恐怕最终是靠学费来买单。股市就是这样，投资者只有真正明显长线价值投资的道理，真正改变投机的思维，尤其是过度短期的操作策略，才是赚钱的开始。实际上，很多投资者正步入投资误区之中不能自拔。

今日大盘高开高走，明确了昨天倒T洗盘的性质，市场上升趋势进一步得到强化，创新高将是自然。当市场趋势确立后，投资者要做的是顺应趋势，不是一调就言顶，一涨就谈抄底。大底和大顶只有一个，是市场走出来的不是整天猜出来的。

本年度，主板没过3800点、创业板没过2500点之前，都不具备构筑技术顶的条件，因此，在目标点位没到之前就不要言顶。

牛市不言顶，这是股市操作铁律！





