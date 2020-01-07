加载中…

加载中...

新浪财经名博 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
股市风云
股市风云 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：855,861,926
  • 关注人气：127,208
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
股市风云的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

牛市不言顶是股市操作铁律

(2020-01-07 19:07:03)
标签：

变盘

价值投资

十倍牛股

十年牛市

适度投机

 分类： 实战交流

    大盘处于主升初期，刚涨了这么一点，就开始有人言顶，这很显然是可笑的。

    姑且不论基本面和政策面支持大盘上涨，就从技术面角度来看，当一个市场，有长达一年的时间构筑大收敛形态，并在近期有效突破确立主升，很么可能就涨这么一点就结束。当牛市主升真的确立，最终会上涨的超过大多数投资者的想象，会涨得令做空踏空者最终不相信自己的眼睛。

    对于那种一调就言顶的言论，成熟的投资者不会轻易上当，而对于不会炒股或学了一些无用技术的投资者来说，易受其误导，过于短线频繁进出最终反复交学费不赚钱的。投资者需要想一想，很多看似有道理的“技术”，如果长期使用并不赚钱，就应该怀疑的其技术的实战价值。真正的有用操作技术，是不会无偿轻易学到手的。而很多看似免费的午餐，恐怕最终是靠学费来买单。股市就是这样，投资者只有真正明显长线价值投资的道理，真正改变投机的思维，尤其是过度短期的操作策略，才是赚钱的开始。实际上，很多投资者正步入投资误区之中不能自拔。

    今日大盘高开高走，明确了昨天倒T洗盘的性质，市场上升趋势进一步得到强化，创新高将是自然。当市场趋势确立后，投资者要做的是顺应趋势，不是一调就言顶，一涨就谈抄底。大底和大顶只有一个，是市场走出来的不是整天猜出来的。

    本年度，主板没过3800点、创业板没过2500点之前，都不具备构筑技术顶的条件，因此，在目标点位没到之前就不要言顶。

    牛市不言顶，这是股市操作铁律！

牛市不言顶是股市操作铁律

喜欢

0

阅读 评论 收藏 禁止转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇及时洗盘意在更好创新高
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有