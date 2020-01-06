周一大盘先低开，借外围利空进行技术性背离修复后转强持续上攻，突破3100点再创新高后快速跳水，临近早盘低点获支撑持续上收，最终收出放量倒T实体阳线。



大盘今日K线应属“仙人指路”性质，盘中快速下探，是日内级别的洗盘。其依据是创新高后回调，且急探过程中筹码锁定良好，没有明显放量过程。大盘如此运行，实际上是好事，避免短期拉升过急背离加大引发更强调整压力。大盘完成急洗后，将有利于后市继续上攻创新高。

目前大盘仍处于主升初期，远未到谈顶的时候，操作上投资者应坚持中长期趋势，侧重主线策略持股基础上，关注阶段热点机会。受国际局势事件驱动，原油价格上涨对石油板块的推动，有利于指数向上突破。之前给大家分析的今年有望表现的农业和环保板块虽现强者恒强格局，因快速上涨短线不要再追了，可关注建材、军工以及流感事件驱动带来的短线机会。

大盘趋势不会改变，明日只要上周四向上跳空缺口不补，大盘短线就会继续保持强势不会再调；补上了，3000点一带是难得的踏空纠错上车的机会。