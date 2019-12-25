周三大盘总体势平稳，经过全天整理，最终收出十字阳线，应属上涨中继性质。



从盘口来看，中小创明显强于主板，整体走出理想的空中加油结构，后市持续上攻可期。主板由于受到权重压制，走势相对较弱。主板之所以弱于中小创，跟本轮行情科技主线主导有关，也跟主板中的主力资金控制上涨节奏有关。这种控制节奏，实际上是大主力资金策略过于保守，实际上目前市场越早点脱离3000点区越安全，越有利于A股稳定上行和未来的发展。也正为前面所述原因，资金向科技主线继续集聚，主板推动权重蓝筹力量暂时较弱，从而盘口显现中小创强于主板的结果。

这是暂时的，不出意外的话，明天开始主板就有望在券商为代表的非银金融乃至整个金融板块主导下，主板再度走强可期。而中小创也将有望连阳上攻，其中创业板再创年内新高也属于自然。

今日芯片板块走强，未来会有更多科技主线热点发力，坚持主线操作并明确跨年度行情策略，是理性的。科技主线强者恒强，是市场从以往以“割韭菜”投机策略主导转向价值成长主线的结果，是市场走向成熟的反映。科技牛是符合政策导向，符合未来经济主导方向，是真正能带来资本回报的大方向，坚持大方向才能赚大钱。

今年股市大局已定，年线收红无疑。对于明年行情，初步预期理论上能涨到3800点以上，具体等今年收官之后测算再说。