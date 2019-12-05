目前市场处于牛市阶段，只不过因金融尤其券商压制主导的二浪调整时间较长，让很多投资者失去方向，身在牛市不知牛。



撇开指数不谈，市场结构性机会很多，这些品种龙头股都走出大牛股形态，指数不牛有牛股是今年的市场特征之一，这是市场开始走向成熟的标志。

很显然，大盘正处于二浪调整末期临近三浪主升启动初期的观点正在得到市场验证。其实以创业板形态来看，市场慢牛攀升的形态非常明显。因科技主导和消费本轮牛市，中小创强于主板没有象主板那样失真，投资者会看得更明白。创业板在很多人整天看空声中不断攀升创新高，今日率先变盘成功反转之后，过前高创年内新高条件已经具备了。

今日大盘高开上攻回落后再持续拉升，收盘在2900点，量能有效放大，技术上四连阳后有望五连阳或七连阳上收失地，这是技术挖坑后的常态走势。新主升由价值投资理念主导已成定局，整体仍将是结构性行情为主，但这种结构性行情将因牛市三浪正式展开表现会更明显。价值投资主导的“牛三”行情,其慢牛运行周期会很长久，A股将有望迎史上最长牛市，以做长期股东的角度参与市场，持有真正的价值投资品种，成长性突破的行业龙头，在本轮牛市中必然获得良好收益。

这样的牛市才会让投资者真正赚钱，而行情今年年底前发动不会等过节的观点，也将会得到市场验证：该做空的动能都现清了，现在就只剩下如何涨了。

厚积则薄发。