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大盘万事俱备只待变盘

(2019-12-04 15:14:12)
标签：

变盘

十年牛市

价值投资

适度投机

十倍牛股

 分类： 实战交流

    股市运行自有期规律，其中最大的规律是螺旋上升的总趋势，这个总趋势里，阶段主升三浪即所谓的牛市阶段可以延迟但必然会出现，这由资产价格长期上升所决定的。

    目前A股处于确定性的主升启动前的临界阶段，属于牛市二浪回调末期向三浪主升转换阶段。经过长达近一年的冲高再回调构筑过程，已经处于启动的临界时段了。在这个阶段，市场虽有短线波动及局部分化短线风险，但中长期机会更多，市场因做空动能出清调整充分而机会遍地。

    在经济基本面出现整体转好，数据显示开始步入经济扩张阶段，作为晴雨表的股市反映有先后但决不会离太远，最终会回归到基本面因素主导。上市公司整体盈利持续转强，PMI回到荣枯线之上，白马补跌过程出现，股市整体估值才11倍左右，这样的市场投资安全边际是非常之高的。虽因短线消息面骚扰和年底机构结算调仓引发会有小波动，但最终都不会改变主升到来的大趋势。

    从今日盘口来看，大盘已经具备变盘转强的充分条件：券商板块压盘处于收敛末期到了不得不发阶段，科技主线短线分化消化也基本完成，其中区块链、无线耳机、芯片以及5G板块为代表的主线，都具备再次走强的条件。大盘技术上本连续三天在年线一带整理，2850点一带支撑确认基本完成，随时可以转强拐头向上。从时间周期来看，大盘连续调整七个交易日，也将迎来时间节点。12月7日是重要技术窗口，但因为这一天是周六，因此，仍维持周五前变盘的预判。

    当然，市场走势还会受短线消息面影响，如有利好或利空，短期走势还会有变化，这就是不确定性，但确定性是新轮牛市主升快来了，区别就是第一只脚何时迈出的问题。   

    综合各方面因素来看，行情将是跨年度的，等过完节再说很可能是过完节就踏空了。大盘已经具备盘变盘充分条件，从容持有科技主线后静观其变，新一波利润快速增长的阶段又要来了。

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