跌无可跌转强须待风口起 (2019-11-27 15:11:24)

周三大盘全天指数表现无亮点，同昨天一样，总体是整理收星走势。市场仍处构筑中期大平底结构，这个底部属于阶段中继底，连续收星是跌无可跌的信号。



年线继续上移，托举作用继续显现。目前A股看似很弱，实则在蓄积力量，处于主升初期阶段性质明确，否则在谣言利空和做空砸盘之下仍能保持维持整理是很难的。大盘消化的做空动能明显衰竭，但当前A股形成转强完成底部构筑，还需要具备以下条件：

一是金融板块全面发力，主导大盘收出反转中长阳。

二是消息面无利空，最好有实质利好风口出现，诸如等等。

三是市场科技+消费主线重归升势。

四是技术上有效放量突破2928点，形成趋势反转结构。

五是市场过度悲观预期发生改变。市场总是对的，但A股同外盘和国内经济基本背离现象后市会进行修正。

对于当前盘口，投资者应继续坚定科技主线不变，否则会易跑偏。科技主线正如近期分析，分化调整是暂时的，芯片等板块盘中异动走势，就是如此。而强周期品种，也正分析是阶段反弹性质，不具有中长线性质。市场反复验证了有色、煤炭、钢铁等强周期品种，还有医药等非主线性质后，会慢慢向科技主线继续集中，强化主线结构性行情才是实质。

在金融板块主导下上攻，科技+消费（电子）主线持续走牛，是新主升行情必然特征，只有坚定明确这一点才能保持操作的主动，中长线策略才能最终获得完胜，这正是之前反复强调并不断得到验证的逻辑。