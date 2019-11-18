A股走慢牛，是各方面的期待，但是，往往因为过于理想化的期待，在实际运行过程中，因为过度悲观或校枉过正，结果却是过度调整之后疯狂上涨。之所以如此，跟没有真正让市场本身正常运行，过多的外部影响和投资者文化使然。



近期市场挖坑，有明显的人为故意，市场对消息的错误解读并被做空力量利用打压是回调实质原因之一。无论从哪个角度讲，目前A股都有压制过度之嫌。其标志表现就是券商板块，一直主导盘口压制指数至今。而券商板块是本轮金改的最直接最大受益者，打压券商板块是国内机构的错误策略所致，其实质是以往下过度投机思维主导的结果。券商板块现在的调整同2006年年底前那一段收敛整理是同样性质，之后翻了十倍的行情，是当年的“股改”行情。虽然本轮行情的金改和创新科技牛市不会象当年流动性过度充裕那么疯狂，但同样过度压制未来行情一旦启动也必然会现快速上涨过程。这似乎同慢牛目的和预期不同，但要想避免疯狂牛市，就要及时改变过度压制市场的做法，让市场及早释放做多力量，而不是因过度压制积聚过多的力度在后市集中释放，这同火山爆发是同样道理。

今日大盘低开后整理反弹收阳，其性质仍是因处于坑底做空动能衰竭的结果。从盘口来看，先知先觉资金和中长线战略资金仍然坚定科技+消费+金融主线，结构性行情不理会指数波动市场越来越成熟。目前市场主线品种很显然会跨年度持续走牛，这是由基本面和政策面所决定的，上市公司整体盈利转强，“戴维斯双击”未来股债双年都是可以期待的。只不过是行情何时全面发动，这个真的要看金融尤其是券商。

当股市的主力机构，总以割韭菜的思维主导市场，这样的市场暴涨暴跌就不可避免。好在现在市场做空动能正在出清，想大跌是不可能的，但上涨过快难成大牛，且会因有形的手让本该长期走牛的市场再度走熊。这是A股之前一直没走出的怪圈，现在到了该走出来的时候了。