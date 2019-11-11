上周末监管层释放多重利好，但这些利好都抵不住一利空，那就是CPI数据引发通胀的担忧。实际上“二师兄”对物价上涨的影响已近尾声，总体年底前回 落可期。“通胀无牛市”的逻辑实际上最终会证伪的，但短线引发一些投资者担心，并对信息的解读发生偏差。

除此之外，一个缺乏信心的市场受到不断扩容的压力，资金面暂时趋紧也是一个主因，后者是需要考虑控制IPO节奏和金融创新产品推出速度，以减轻市场的压力。从盘口可以看出，市场做空的动能仍是结构风险的释放，白马补跌、短期炒作脱离基本面分化、垃圾股价值 回归等都是投资者需要防范的结构风险。与此同时，科技主线+消费升级+金融板块调整将产生新的机会。

由于大盘形成技术破位，后市需要一个修复过程，短期操作别太激进，等大盘做空动能释放完毕反转后再说为好。这是阶段策略，中长线龙头股仍不必理会这种调整。

今日收阴，大盘为技术挖坑创造了条件，其理论空间是踩到年线一带，后再向上填坑。这是A股投机主导的特点，史上向来如此，至今虽然开始成熟但风格仍未实质改变。别对短调阴线看得太重，今日虽然长阴但量能却萎缩，说明其性质是挖坑无疑。真正的大主力资金仍坚定中长线持股策略，回调只是跟风或投机力量引发的短线波动，最终市场会进行技术修复。

对于区块链板来说，短线回调几天后将现二次上车机会，这个机会有望在周三前后出现。物联网等科技板块也因短调现更多机会，这是目前仍要重点关注的结构性机会所在。现在的区块链为代表的科技板块，同当年沪港通推出之时券商板块走势 是一样的：启动浪启动后进行一流回调，之后龙头扬起一路涨个不停。